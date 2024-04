Pazzini sicuro: «Scudetto dell’Inter nel derby? Ci sarebbero queste motivazioni da entrambe le parti»

L’ex attaccante di Milan ed Inter, Giampaolo Pazzini, si è espresso così riguardo alla possibilità di uno scudetto dei nerazzurri nel derby

Intervenuto dagli studi di Dazn, Giampaolo Pazzini partecipa alla discussione relativa all’eventualità che l’Inter possa laurearsi Campione d’Italia battendo il Milan nel derby del 22 aprile. Ecco il pensiero del doppio ex delle due milanesi.

PAROLE – «Chiaro che un giocatore dell’Inter avrebbe delle motivazioni in più, come il Milan avrebbe delle motivazioni in più per far si che non succeda».