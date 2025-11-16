Pavlovic instancabile, titolare anche con la Serbia: sempre presente anche se la Nazionale è eliminata

Pavlovic dopo le innumerevoli partite giocate con il Milan scenderà in campo dall’inizio anche contro la Serbia

L’instancabile centrocampista del Milan, Pavlovic, si prepara a scendere in campo ancora una volta da titolare con la sua Nazionale. Il mediano serbo, noto per la sua resistenza fisica e la sua intelligenza tattica, è stato confermato nell’undici iniziale per il match tra Serbia e Lettonia, in programma per le ore 18:00.

Questa ennesima presenza sottolinea il ruolo cruciale che Pavlovic ricopre sia nel Diavolo che nella selezione slava, dove è considerato una pedina insostituibile.

Un Pilastro per Allegri e la Serbia

Sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico del Milan che non rinuncia mai ai suoi uomini di fiducia, Pavlovic è stato praticamente sempre in campo. La sua duttilità e la sua capacità di garantire equilibrio sia in fase di rottura che in fase di impostazione lo hanno reso un vero e proprio “instancabile” nel motore rossonero, costretto agli straordinari in un calendario sempre più fitto.

La fiducia accordatagli dal selezionatore serbo non è da meno. Nonostante la sua Serbia sia ormai matematicamente fuori dalla corsa per un posto al prossimo Mondiale, Pavlovic continuerà a guidare la difesa nella partita di stasera contro la Lettonia.

Sogni Infranti: Nessun Mondiale Né Playoff

L’incontro odierno assume, tuttavia, un sapore amaro per la selezione balcanica. A causa dei risultati precedenti e di una classifica oramai definita, la Serbia non ha più alcuna possibilità di staccare il biglietto per la competizione globale. La squadra, infatti, è condannata al terzo posto del girone di qualificazione.

Purtroppo per i tifosi serbi e per lo stesso Pavlovic, il piazzamento al terzo posto non è sufficiente nemmeno per accedere agli spareggi, i cosiddetti playoff, che avrebbero garantito almeno una seconda chance di qualificazione. La gara contro la Lettonia diventa quindi un’occasione per onorare l’impegno e per gettare le basi per il prossimo ciclo, ma con il rammarico di un obiettivo mancato.

Per il Milan, il fatto che Pavlovic sia costantemente impiegato, se da un lato rassicura sulla sua condizione fisica, dall’altro aumenta le preoccupazioni per un possibile sovraccarico in vista della ripresa degli impegni con il club meneghino. I rossoneri sperano che la sua proverbiale resistenza non venga meno proprio nel momento cruciale della stagione.