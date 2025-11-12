Pavlovic svela il dialogo con Allegri dopo la sconfitta contro la Cremonese: «Mi ha detto di rilassarmi, è il suo punto di forza»

Pavlovic, difensore del Milan, ha svelato un clamoroso retroscena in casa rossonera relativo ad Allegri dopo la sconfitta contro la Cremonese

Strahinja Pavlović, centrale serbo del Milan, è ormai un titolare inamovibile della difesa rossonera a tre, grazie alla fiducia concessagli da Massimiliano Allegri. A margine della convocazione con la Serbia, per celebrare le 50 presenze in Nazionale, il difensore ha raccontato un episodio chiave con il tecnico.

Pavlović ha rivelato di essere rimasto «molto deluso» dopo la sconfitta iniziale contro la Cremonese, sentendo la pressione per i due gol subiti. Il giorno dopo, Allegri lo ha tranquillizzato: «Mi ha detto di rilassarmi, che era solo l’inizio. […] Non preoccuparti, hai 24 anni, sei ancora giovane per un difensore, andrà tutto bene».

Il serbo ha concluso lodando l’approccio del tecnico: «Ha un ottimo approccio con i giocatori, parla spesso con tutti nello spogliatoio, è una persona molto positiva. È un altro suo grande punto di forza».

