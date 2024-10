Pavlovic Milan, Fonseca lo catechizza: sul centrale serbo l’ha detto veramente!

Pavlovic Milan, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa, ha catechizzato il centrale serbo dopo la gara contro l’Udinese

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Brugge, Fonseca ha parlato così di Pavlovic:

PAVLOVIC – «Vuoi sapere se gioca con Gabbia domani? (ride, ndr). No, non gioca. Questa è una realtà diversa per Pavlovic, è un modo di giocare diverso rispetto a quella che aveva nel suo ultimo club. Penso che nelle prime partite Pavlovic ha fatto cose bene e altre cose che deve migliorare in fase difensiva. Abbiamo lavorato durante questi tempo, penso che ha avuto una crescita in questa partita (con l’Udinese, ndr). È stato equilibrato, lui è uno che vuole andare sempre ad anticipare, è uno fisico. Noi vogliamo un difensore centrale più equilibrato. Penso che abbia fatto meglio, ma penso anche che ha bisogno di crescere: non ha fatto una partita senza errori, ma ha fatto bene. Se facciamo un paragone con le sue altre partite è cresciuto tanto. Ma continuano ad esserci cose da migliorare».

