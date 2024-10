Pavlovic Milan, confronto con Fonseca e decisione presa: succederà contro la Fiorentina, il difensore andrà nuovamente in panchina

Fonseca Milan, spunta il dialogo a Milanello. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al netto delle indiscrezioni degli ultimi giorni, il tecnico portoghese non ha nessuna intenzione di cambiare l’undici titolare delle ultime settimane.

In questo senso Pavlovic, dato per titolare nelle ultime ore, partirà nuovamente dalla panchina con la coppia difensiva che sarà formata ancora una volta da Gabbia e Tomori. Squadra che vince (in Serie A) non si cambia.