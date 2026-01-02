Pavlovic Milan, Allegri adora il difensore serbo! Lui il più utilizzato in stagione. Segui le ultimissime sui rossoneri

La metamorfosi è finalmente completa. Se nella passata stagione molti dubbi aleggiavano sulla continuità e sulla tenuta tattica di Strahinja Pavlovic, oggi il campo sta restituendo un verdetto diametralmente opposto. Il difensore è diventato, a tutti gli effetti, il volto nuovo della difesa del Diavolo, dimostrando una crescita esponenziale che lo ha portato a essere considerato tra i migliori centrali dell’intero campionato.

Pavlovic: l’imprescindibile per la difesa rossonera

La cosiddetta “cura Massimiliano Allegri” ha avuto un impatto devastante sul rendimento di Strahinja Pavlovic, possente difensore centrale serbo classe 2001, dotato di una fisicità straripante e di un mancino educato nella costruzione dal basso. L’allenatore livornese, noto per la sua maniacale attenzione alla fase difensiva, ha lavorato duramente sul posizionamento e sulla concentrazione del ragazzo, trasformandolo in un vero e proprio muro invalicabile.

Secondo quanto emerge dalle statistiche di questa prima parte di stagione, il centrale serbo è diventato il calciatore in assoluto più utilizzato dai rossoneri. I numeri non mentono: Pavlovic è stato schierato titolare in tutte e 20 le partite disputate fino ad oggi, tra campionato e coppe. Un dato che certifica la fiducia totale che Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e maestro del pragmatismo tattico, ripone nelle qualità del suo numero 31.

La visione di Igli Tare e il futuro del Diavolo

Il successo di questa operazione porta anche la firma di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e stratega del mercato internazionale, che fin dal suo arrivo ha ribadito l’importanza di puntare su profili giovani ma di grande impatto atletico. Tare, dirigente dal fiuto sopraffino per i talenti dell’est Europa, ha visto in Pavlovic il perno ideale su cui costruire la difesa del futuro, garantendo ad Allegri quell’affidabilità che era mancata negli anni precedenti.

Solidità e leadership: la nuova era dei rossoneri

Con la guida di Allegri in panchina e la visione strategica di Tare dietro la scrivania, la formazione rossonera ha ritrovato quella solidità difensiva che è storicamente la base per ogni successo. Pavlovic non è più solo una promessa, ma una certezza granitica attorno a cui ruota tutto l’equilibrio della squadra. Per il Diavolo, questo è solo l’inizio di un percorso che punta a riportare il club ai vertici del calcio che conta, con un “serbo di ferro” a guardia della propria area di rigore.