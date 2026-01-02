 Pavlovic Milan, Allegri adora il difensore serbo
Pavlovic Milan, Allegri adora il difensore serbo! Lui il più utilizzato in stagione

1 ora ago

Pavlovic Milan, Allegri adora il difensore serbo! Lui il più utilizzato in stagione. Segui le ultimissime sui rossoneri

La metamorfosi è finalmente completa. Se nella passata stagione molti dubbi aleggiavano sulla continuità e sulla tenuta tattica di Strahinja Pavlovic, oggi il campo sta restituendo un verdetto diametralmente opposto. Il difensore è diventato, a tutti gli effetti, il volto nuovo della difesa del Diavolo, dimostrando una crescita esponenziale che lo ha portato a essere considerato tra i migliori centrali dell’intero campionato.

Pavlovic: l’imprescindibile per la difesa rossonera

La cosiddetta “cura Massimiliano Allegri” ha avuto un impatto devastante sul rendimento di Strahinja Pavlovicpossente difensore centrale serbo classe 2001, dotato di una fisicità straripante e di un mancino educato nella costruzione dal basso. L’allenatore livornese, noto per la sua maniacale attenzione alla fase difensiva, ha lavorato duramente sul posizionamento e sulla concentrazione del ragazzo, trasformandolo in un vero e proprio muro invalicabile.

Secondo quanto emerge dalle statistiche di questa prima parte di stagione, il centrale serbo è diventato il calciatore in assoluto più utilizzato dai rossoneri. I numeri non mentono: Pavlovic è stato schierato titolare in tutte e 20 le partite disputate fino ad oggi, tra campionato e coppe. Un dato che certifica la fiducia totale che Massimiliano Allegrinuovo allenatore del Milan e maestro del pragmatismo tattico, ripone nelle qualità del suo numero 31.

La visione di Igli Tare e il futuro del Diavolo

Il successo di questa operazione porta anche la firma di Igli Tarenuovo Direttore Sportivo del Milan e stratega del mercato internazionale, che fin dal suo arrivo ha ribadito l’importanza di puntare su profili giovani ma di grande impatto atletico. Taredirigente dal fiuto sopraffino per i talenti dell’est Europa, ha visto in Pavlovic il perno ideale su cui costruire la difesa del futuro, garantendo ad Allegri quell’affidabilità che era mancata negli anni precedenti.

Solidità e leadership: la nuova era dei rossoneri

Con la guida di Allegri in panchina e la visione strategica di Tare dietro la scrivania, la formazione rossonera ha ritrovato quella solidità difensiva che è storicamente la base per ogni successo. Pavlovic non è più solo una promessa, ma una certezza granitica attorno a cui ruota tutto l’equilibrio della squadra. Per il Diavolo, questo è solo l’inizio di un percorso che punta a riportare il club ai vertici del calcio che conta, con un “serbo di ferro” a guardia della propria area di rigore.

