Pavlovic a DAZN: «Il Verona gioca bene in contropiede. Senza Gabbia manca un leader»

Strahinja Pavlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan-Hellas Verona, match che inizierà alle ore 12:30 a San Siro.

DI TUTTO PER VINCERE – «Partita molto importante, è la prima dopo la sconfitta in supercoppa. Vogliamo fare di tutto per vincere. Sappiamo che il Verona è una buona squadra che gioca molto in contropiede. Dobbiamo stare attenti in difesa e vincere i duelli».

SENZA GABBIA – «Tutti sappiamo cosa dobbiamo fare. Matteo è un leader, ma oggi c’è De Winter e dobbiamo continuare a lavorare insieme come sempre».