Pavlovic, clamoroso aggiornamento! Il serbo ha smaltito la febbre ma… Ultimissime
Pavlovic, il difensore serbo ha smaltito la febbre ma risulta ancora fortemente debilitato: riflessioni in corso da parte di Allegri
Le ultime notizie che arrivano da Sky Sport e dall’inviato Peppe Di Stefano agitano la vigilia della trasferta sarda del Milan. Strahinja Pavlović, colonna della difesa a tre di Massimiliano Allegri, ha finalmente smaltito l’attacco febbrile che lo aveva colpito nelle ultime ore, ma le sue condizioni fisiche restano al centro di profonde riflessioni tecniche.
Pavlovic debilitato: i dubbi di Allegri
Nonostante il difensore serbo faccia parte della spedizione rossonera per la sfida contro il Cagliari, il virus influenzale lo ha lasciato visibilmente debilitato. Allegri e lo staff medico stanno valutando se rischiare il giocatore dal primo minuto o preservarlo in vista del tour de force di gennaio:
- Il test decisivo: Saranno fondamentali le ore del pomeriggio e il provino pre-partita alla Domus Arena per capire se Strahinja avrà le energie necessarie per fronteggiare la fisicità di Kilicsoy.
- Emergenza difesa: Con Gabbia appena rientrato ma destinato inizialmente alla panchina e l’assenza di altri centrali di ruolo, la scelta su Pavlovic sposta gli equilibri dell’intero undici titolare.
Le soluzioni alternative: Bartesaghi o Odogu?
In caso di forfait del serbo, Allegri ha già pronte due opzioni tattiche per non snaturare il suo 3-5-2:
- Arretramento di Bartesaghi: Il giovane talento potrebbe essere abbassato nel ruolo di braccetto sinistro nella difesa a tre, posizione già ricoperta con il Milan Futuro, con l’inserimento di Estupiñán a tutta fascia.
- Sorpresa Odogu: Più remota, ma testata in rifinitura, l’ipotesi di lanciare il giovanissimo Odogu per mantenere Bartesaghi sulla linea dei centrocampisti.