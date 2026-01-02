 Pavlovic, clamoroso aggiornamento! Il serbo...
News

Pavlovic, clamoroso aggiornamento! Il serbo ha smaltito la febbre ma… Ultimissime

Pavlovic, il difensore serbo ha smaltito la febbre ma risulta ancora fortemente debilitato: riflessioni in corso da parte di Allegri

Le ultime notizie che arrivano da Sky Sport e dall’inviato Peppe Di Stefano agitano la vigilia della trasferta sarda del Milan. Strahinja Pavlović, colonna della difesa a tre di Massimiliano Allegri, ha finalmente smaltito l’attacco febbrile che lo aveva colpito nelle ultime ore, ma le sue condizioni fisiche restano al centro di profonde riflessioni tecniche.

Pavlovic debilitato: i dubbi di Allegri

Nonostante il difensore serbo faccia parte della spedizione rossonera per la sfida contro il Cagliari, il virus influenzale lo ha lasciato visibilmente debilitato. Allegri e lo staff medico stanno valutando se rischiare il giocatore dal primo minuto o preservarlo in vista del tour de force di gennaio:

  • Il test decisivo: Saranno fondamentali le ore del pomeriggio e il provino pre-partita alla Domus Arena per capire se Strahinja avrà le energie necessarie per fronteggiare la fisicità di Kilicsoy.
  • Emergenza difesa: Con Gabbia appena rientrato ma destinato inizialmente alla panchina e l’assenza di altri centrali di ruolo, la scelta su Pavlovic sposta gli equilibri dell’intero undici titolare.

Le soluzioni alternative: Bartesaghi o Odogu?

In caso di forfait del serbo, Allegri ha già pronte due opzioni tattiche per non snaturare il suo 3-5-2:

  1. Arretramento di Bartesaghi: Il giovane talento potrebbe essere abbassato nel ruolo di braccetto sinistro nella difesa a tre, posizione già ricoperta con il Milan Futuro, con l’inserimento di Estupiñán a tutta fascia.
  2. Sorpresa Odogu: Più remota, ma testata in rifinitura, l’ipotesi di lanciare il giovanissimo Odogu per mantenere Bartesaghi sulla linea dei centrocampisti.
