Cagliari Milan, ansia Pavlovic in vista di questa sera: le ultime sulle condizioni. Segui le ultimissime

Il Milan si prepara al debutto nel nuovo anno solare con una trasferta insidiosa in Sardegna, ma le ultime ore prima del fischio d’inizio sono state caratterizzate da notizie contrastanti tra burocrazia e infermeria. Mentre il Diavolo affila le armi per la sfida dell’Unipol Domus, arrivano aggiornamenti cruciali che influenzano le scelte tattiche del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, tecnico livornese celebre per il suo pragmatismo e la gestione certosina dei momenti di emergenza.

Fullkrug c’è: il primo colpo di Tare è subito disponibile

La notizia più attesa riguarda il fronte burocratico. Nonostante le strette tempistiche del mercato invernale, non ci sono stati intoppi per il tesseramento di Niclas Fullkrug, possente centravanti tedesco classe 1993, arrivato per garantire fisicità e peso offensivo all’attacco rossonero. Il contratto dell’ex West Ham è stato regolarmente depositato, permettendo così ai rossoneri di avere a disposizione il nuovo ariete già per la gara di stasera contro il Cagliari.

Il via libera per il tedesco rappresenta una boccata d’ossigeno per Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e stratega del mercato internazionale, che ha lavorato intensamente nei giorni scorsi per regalare ad Allegri una soluzione offensiva di spessore immediato. La presenza di Fullkrug in panchina, o potenzialmente dal primo minuto, offre al club meneghino una variante tattica fondamentale per scardinare la difesa sarda.

Allarme difesa: Pavlovic ancora alle prese con l’influenza

Se l’attacco sorride, la difesa del Diavolo vive ore di grande apprensione. Secondo quanto trapelato dal ritiro sardo e riportato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche, la mattinata è stata peggiore del previsto per Strahinja Pavlovic, roccioso difensore centrale serbo pilastro della nazionale e muro insostituibile della retroguardia di Allegri. Il calciatore non ha ancora smaltito lo stato influenzale che lo ha colpito nei giorni scorsi, rendendo la sua presenza un enorme punto interrogativo.

Massimiliano Allegri dovrà decidere solo nel tardo pomeriggio se rischiare il centrale o affidarsi a una soluzione d’emergenza. Per la formazione rossonera, perdere l’uomo più utilizzato della stagione proprio all’inizio del 2026 sarebbe un duro colpo, considerando la solidità che il gigante serbo ha garantito fino a questo momento.

Verso il match: le mosse di Tare e Allegri

In attesa del fischio d’inizio delle 20.45, la sinergia tra Igli Tare e lo staff tecnico resta massima. Il nuovo DS del Milan è costantemente in contatto con la squadra per monitorare la situazione di Pavlovic, mentre Allegri studia i piani alternativi per non sfigurare al debutto stagionale. Con un Fullkrug in più e un dubbio in difesa, i rossoneri cercano i tre punti per iniziare l’anno nel segno del primato.