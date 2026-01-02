Calciomercato Milan, muro per Fofana: il no di Tare alle sirene del Fenerbahce. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato invernale del Milan entra in una fase caldissima, non solo per le operazioni in entrata, ma anche per la strenua difesa dei propri gioielli. Nelle ultime ore, un’indiscrezione di mercato ha scosso l’ambiente di Via Aldo Rossi: il Fenerbahce avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Youssouf Fofana, dinamico centrocampista francese pilastro della mediana rossonera e noto per la sua debordante forza fisica unita a un’ottima visione di gioco.

Il sondaggio turco e la risposta del Diavolo

Secondo quanto riportato dalla testata specializzata @cmdotcom (Calciomercato.com), il club turco avrebbe provato a testare il terreno per capire la fattibilità di un trasferimento immediato. Tuttavia, la risposta dei rossoneri è stata immediata e categorica. Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e dirigente di grande esperienza internazionale famoso per la sua fermezza nelle negoziazioni, ha chiuso ogni porta al dialogo.

Tare considera il centrocampista ex Monaco un elemento assolutamente incedibile in questa sessione di gennaio. La strategia del nuovo DS del Milan è chiara: non si priva la squadra di un titolare inamovibile a metà stagione, specialmente quando gli obiettivi sportivi sono ancora tutti da raggiungere.

Il ruolo di Fofana nello scacchiere di Allegri

Anche sul fronte tecnico, la posizione è granitica. Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e stratega della panchina celebre per la sua capacità di dare equilibrio tattico alle proprie formazioni, considera Fofanal’equilibratore fondamentale del suo centrocampo. Per il tecnico livornese, rinunciare alla fisicità e all’intelligenza difensiva del francese sarebbe un rischio che la formazione rossonera non può permettersi di correre.

Il giocatore, dal canto suo, non sembra affatto intenzionato a cambiare aria. Youssouf Fofana si sente parte integrante del nuovo corso tecnico del Diavolo e ha espresso la volontà di continuare la sua avventura sotto la Madonnina, puntando a vincere trofei con la maglia dei rossoneri.

Strategie future per il centrocampo rossonero

Il no secco al Fenerbahce certifica la volontà della proprietà di mantenere alto il livello qualitativo della rosa. Grazie alla gestione di Igli Tare e alla guida esperta di Massimiliano Allegri, il Milan vuole mandare un segnale chiaro a tutta l’Europa: i pezzi pregiati non sono in vendita. Il muro eretto per Fofana è solo la prima dimostrazione di forza di una dirigenza che ha l’ambizione di riportare il club meneghino sul tetto d’Italia e d’Europa.