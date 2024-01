Pastore sicuro: «Reijnders e Loftus-Cheek non possono giocare insieme per questo motivo». Le parole del giornalista

Dopo il match Udinese-Milan, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato la prestazione dei rossoneri a Cronache di Spogliatoio.

PAROLE – «Loftus-Cheek e Reijnders non possono giocare insieme in un centrocampo a due. L’inglese non mi sembra essere particolarmente propenso alla fase difensiva, mentre l’olandese è ancora un po’ troppo leggerino, come dimostrato fra l’altro anche ad Udine».