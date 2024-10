Pastore BACCHETTA LEAO: «Non capisce a pieno i SUOI COMPAGNI! Ampiamente insufficiente…». Le sue dichiarazioni

Il giudizio di Giuseppe Pastore sulla partita del giocatore del Milan Rafael Leao di ieri sera rilasciato ad Elastici.

PASTORE SU LEAO – «Leao che questa sera ha fatto una partita ampiamente sotto la sufficienza. È un tema che purtroppo, e Leao non vorrebbe e neanche noi vorremmo parlare sempre delle stesse cose, in certe pause, in certi mancati inserimenti, io rivedo il solito Leao che non sembra capire fino in fondo il gioco dei compagni».