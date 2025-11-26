Pastore analizza il Derby: «Inter abituata a perdere i big match, il 5-4-1 è la comfort zone del Milan di Allegri. Nel secondo tempo...»

Pastore analizza il Derby: il giornalista evidenzia i limiti mentali nerazzurri e loda la trappola tattica rossonera che ha spento l’attacco avversario



L’eco della vittoria nel Derby della Madonnina continua a generare dibattito e analisi tattiche approfondite. Se da un lato si celebra la solidità del Milan di Massimiliano Allegri, dall’altro si cerca di capire cosa non abbia funzionato nella macchina nerazzurra. Un contributo molto interessante alla discussione è arrivato dal giornalista Giuseppe Pastore, che intervenendo ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha dissezionato la sfida di San Siro, ponendo l’accento su una preoccupante tendenza psicologica degli avversari. Secondo l’opinionista, la squadra di Chivu ha mostrato una reazione decisamente più soft rispetto a quella vista, ad esempio, contro il Napoli campione d’Italia, evidenziando un possibile blocco mentale dei giocatori, specialmente quelli che vestono anche la maglia della Nazionale.

Il focus dell’analisi si sposta poi sulla gestione della partita dopo l’episodio decisivo. Gli ultimi 40 minuti di gioco, successivi alla rete del vantaggio siglata da Christian Pulisic, hanno mostrato un copione tattico ben preciso. L’Inter ha praticamente smesso di tirare in porta, pur mantenendo un possesso palla sterile e un dominio territoriale apparente. Secondo Pastore, questo andamento non è stato casuale, ma è stato un vero e proprio buttarsi nelle fauci del Milan. I rossoneri, con grande astuzia tattica, hanno incoraggiato questo tipo di partita, attirando l’avversario nella propria rete difensiva senza mai rischiare davvero di subire il pareggio.

La chiosa finale riguarda proprio l’assetto difensivo scelto da Allegri per blindare il risultato. Quello che per molti potrebbe sembrare un atteggiamento rinunciatario, per il Milan attuale rappresenta invece la massima espressione di sicurezza e solidità. La disposizione in campo, che in fase di non possesso si trasformava in un impenetrabile 5-4-1, è diventata l’habitat naturale della squadra. Ecco le parole esatte di Pastore sulla questione:

Allegri e la comfort zone del Milan

L’ANALISI DI PASTORE – «L’Inter ieri ha reagito in maniera più soft rispetto a quanto accaduto a Napoli. Torno al discorso degli interisti che sono anche in nazionale: c’è un’abitudine a perdere queste partite, sarebbe un problema. Gli ultimi 40′ dopo il gol di Pulisic, l’Inter quasi non tira più in porta. Attacca e domina ma è un buttarsi nelle fauci del Milan. Un andamento incoraggiato dal Milan. Il Milan che si difende col 5-4-1 è la comfort zone».