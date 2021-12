Passione Milan: nessuno come i tifosi rossoneri in Italia

In tanti credevano che le fortune del Milan post lockdown derivassero (anche) dagli stadi vuoti, invece la passione dei tifosi è un arma

Passione Milan. Tutti i tifosi sono tornati a vivere negli stadi italiani: un’atmosfera pazzesca ed emotivamente coinvolgente, ma sempre condivisa con la prudenza e buon senso necessarie. Non ultima quella delle decisione dell’obbligatorietà di indossare la macherina FPP2 anche quando si segue la propria squadra del cuore dal vivo.

NESSUNO COME I TIFOSI DEL MILAN – E in questo aspetto i tifosi del Milan sono stati assolutamente straordinari: oltre 500mila presenze a San Siro durante i match del girone d’andata appena concluso e i tre di Champions League, issandosi al primo posto assoluto della speciale classifica che conta la media spettatori per ogni club di Serie A. I milanisti sono in testa con una media di 42.033 spettatori in 9 gare (totale di 378.300), davanti a Roma (media di 40.869) e Inter (media di 40.628); per trovare la Juventus (19.924) bisogna superare Napoli (25.880) e Lazio (23.555). Inoltre il derby di Novembre è stato infatti la partita del calcio italiano con più tifosi presenti dalla riapertura al pubblico (56.608 spettatori), con fans provenienti da 135 paesi e più di 150 i paesi collegati.

UN ARMA IN PIÙ ANCHE IN TRASFERTA – In tanti credevano che le fortune del Milan post lockdown derivassero (anche) dagli stadi vuoti, ma Ibrahimovic e compagni hanno già saputo dimostrare quanto la passione dei tifosi rossoneri – onnipresenti sia in casa che in trasfera – possa essere uno stimolo ulteriore. Grazie al loro supporto Il Milan è la seconda squadra nella storia della Serie A capace di ottenere almeno 17 successi esterni di campionato in un singolo anno solare (dopo i 18 del Napoli nel 2017) oltre che Nessuna squadra ha segnato più reti dei rossoneri fuori casa nel 2021 nei cinque grandi campionati europei. Numeri per poter puntare allo scudetto.