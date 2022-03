Passerini: «Ecco cosa hanno fatto capire Pioli e Maldini al Milan»

Carlos Passerini, noto giornalista, è convinto che Pioli e Maldini abbiano inculcato al Milan l’idea che vincere lo scudetto sia possibile

Intervenuto a Tutti Convocati, programma di Radio24, Carlos Passerini ha parlato del Milan e dell’obiettivo scudetto:

«Pioli e Maldini sono stati bravi a far capire alla squadra che ci si deve provare, ma non è un obbligo, questo per una squadra giovane è una differenza sostanziale».