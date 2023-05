Passerini: «Nella corsa Champions, il turnover sarà una chiave decisiva». Le parole del giornalista sulla volata Champions

Carlos Passerini ha commentato la volata Champions, di cui fa parte anche la formazione rossonera, sulle pagine del Corriere della Sera. Le parole del giornalista:

«Prepariamoci a un maggio caldissimo, con sfide su due fronti per quattro delle sei squadre coinvolte. Prima dell’andata del derby di semifinale di Champions, il 10, Milan e Inter dovranno provare a fare il pieno, ma non sarà facile: i rossoneri hanno due gare in casa, la Cremonese e poi lo scontro diretto con la Lazio, mentre ai nerazzurri toccheranno due trasferte, Verona e Roma. La 34ª sarà un crocevia, col doppio duello sull’asse Milano-Roma. Giovedì 11 c’è la semifinale di Europa League: i giallorossi incroceranno il Leverkusen, mentre la Juve ha il Siviglia. Come per le milanesi in Champions, inevitabilmente molte risorse verranno bruciate nella caccia alla finale. Gestire le energie con un turnover lucido sarà una chiave decisiva nel fight club. Una questione che non riguarda però né Lazio né Atalanta. Un piccolo grande vantaggio».