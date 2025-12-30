Passerini e quella particolare considerazione su Nkunku: c’entra Fullkrug, l’analisi del giornalista

HANNO DETTO
Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, Carlos Passerini, noto inviato del Corriere della Sera, ha fatto il punto sulle manovre di gennaio del club rossonero. L’analisi del giornalista si concentra sull’equilibrio necessario tra ambizioni sportive e rigore finanziario, in un’annata in cui l’assenza dai ricavi della Champions League pesa sulle scelte di via Aldo Rossi.
Passerini: Nkunku e l’effetto Füllkrug
Secondo Passerini, l’arrivo del centravanti tedesco ha già prodotto i primi frutti, agendo da stimolo psicologico per il francese:
- La “scossa”: «Se l’arrivo di Füllkrug è servito a dare una svegliata a Nkunku, essendo un acquisto low cost è già qualcosa», ha commentato il giornalista, sottolineando come la concorrenza interna abbia aiutato il numero 11 a sbloccarsi contro il Verona.
- Rendimento e bilancio: La società punta a recuperare l’investimento fatto su Nkunku (circa 37-40 milioni), ma non può permettersi ulteriori esborsi pesanti in attacco.
Difesa: obbligo di sostenibilità
Il tema del difensore centrale resta prioritario, ma le modalità saranno obbligate:
- Vincoli finanziari: Passerini è categorico: «Un difensore arriva, ma arriverà senza spendere. A gennaio il Milan non può investire perché quest’anno non ha la Champions e non vuole tornare in rosso».
- Strategia Tare: Il DS dovrà dunque lavorare su prestiti secchi o opportunità a parametro zero, evitando di appesantire il bilancio dopo i tre esercizi consecutivi in utile che il club vuole preservare.