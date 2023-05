Parolo: «Le parole di Maldini? Non mi trovo d’accordo su…». Anche l’ex biancoceleste ha commentato le parole di Maldini

Prima di Milan Sampdoria, Marco Parolo ha commentato a Dazn le parole di Maldini dopo il derby di Champions League.

LE PAROLE – «La società chiedeva i giovani, come dice lui. Non sono d’accordo sul voto dato: vero la semifinale di Champions, ma la qualificazione alla prossima Champions non potrebbe arrivare e quindi il voto è troppo alto. Ma lui ha parlato di progettualità con la società ed è chiaro»