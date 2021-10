Parolo è sicuro: «In casa del Milan anche il pubblico fa la differenza»

Marco Parolo ha parlato al termine della partita tra Torino e Milan, sottolineando l’importanza del tifo di San Siro

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Marco Parolo ha parlato di Milan al termine del match di San Siro contro il Torino. Le parole dell’ex cetrnocampista della Lazio.

ATTACCO E PUBBLICO – «In pochi in Serie A hanno un attacco come quello del Milan, mi viene in mente l’Atalanta che ha Zapata, Ilicic e Muriel, soprattutto hanno caratteristiche diverse. Ibrahimovic e Giroud sono fisici ma sono diversi per come gestiscono la palla, poi c’è Rebic che è più veloce. Poi il pubblico qui in casa fa la differenza e carica la squadra: mentre gli anni scorsi veniva sottolineato l’errore, ora anche la palla lanciata in tribuna è un’altra cosa».