Parma Udinese 0-2: friulani corsari. Vittoria fondamentale del Genoa contro il Verona. Il resoconto dei match

Parma Udinese 0-2: importante vittoria della squadra guidata in campo da Nicolò Zaniolo. De Rossi vince lo scontro diretto col Verona

Il sabato di Serie A regala emozioni e verdetti pesanti sia nelle zone nobili che nei bassifondi della classifica. Al Tardini, l’Udinese conferma il suo ottimo momento e stende il Parma per 2-0, trascinata ancora una volta dal suo uomo simbolo. È infatti sempre Nicolò Zaniolo a spaccare la partita: siamo appena al minuto 11 quando l’ex romanista arpiona un pallone vagante in area, approfittando di un’uscita decisamente rivedibile del portiere Corvi, e insacca a porta vuota dopo averlo aggirato con freddezza. Nella ripresa, la squadra di Cuesta prova a riorganizzarsi, ma al minuto 63 arriva l’episodio che chiude i conti: Davis entra minacciosamente in area e viene steso da Troilo. L’arbitro non ha dubbi: rosso diretto per chiara occasione da gol e calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Davis non sbaglia, fissando il risultato sullo 0-2 e lanciando i friulani a 18 punti.

Udinese Parma ma non solo: il Genoa stende il Verona

Drammatico e spettacolare, invece, lo scontro salvezza di Marassi. Il Genoa riesce a completare una rimonta fondamentale battendo il Verona per 2-1. La gara si era messa male per i rossoblù: al 21′ Belghali trova la sua prima rete in A portando avanti gli ospiti. La reazione del Grifone arriva al 40′ grazie al gol tanto atteso del bomber Lorenzo Colombo, che rimette tutto in equilibrio prima dell’intervallo.

Il sorpasso si concretizza a inizio ripresa: perfetto cross di Ellertsson e stacco imperioso di Morten Thorsby che supera Montipò infiammando il “Ferraris”. Nel finale c’è spazio per il brivido: all’88′ Leali compie un miracolo su Giovane, blindando tre punti d’oro. Con questo successo il Genoa sale a 11 punti, agganciando proprio Parma e Cagliari, mentre il Verona resta ultimo a 6 punti insieme alla Fiorentina, rendendo la posizione di Paolo Zanetti sempre più delicata.