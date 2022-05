Allenatore Parma: si pensa ad un ex Milan per la panchina

Beppe Iachini che appare sempre più lontano dalla riconferma sulla panchina in casa Parma, si pensa ad un ex Milan per sostituirlo

Secondo La Gazzetta di Parma il presidente gialloblù Kyle Krause sognerebbe però un nome importante e per questo potrebbe provare a convincere uno fra Roberto De Zerbi e Gennaro Gattuso