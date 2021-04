Parma-Milan, ritorno al passato: gli ex della sfida del Tardini

La sfida tra Parma e Milan di sabato sarà l’occasione per alcuni giocatori di sfidare la propria ex squadra

Parma e Milan si affrontano sabato al Tardini in una sfida importantissima per gli obiettivi di entrambe le squadre. Un match in cui sono presenti anche molti ex di turno. Tra i ducali Juraj Kucka (59 presenze e 4 gol tra il 2015 ed il 2017 in rossonero) ed Andrea Conti, ancora di proprietà del Milan con un riscatto per gli emiliani fissato a 7 milioni di euro.

È però Stefano Pioli l’ex di lusso di questa sfida, con un passato sia da giocatore che da allenatore nel Parma. Nel club emiliano il classe ’65 mosse i primi passi da giocatore, disputando poi in prima squadra 42 presenze ed 1 gol tra il 1982 ed il 1984. Pochi mesi invece in panchina nella stagione 2006/07, quando fu esonerato a febbraio.