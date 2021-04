Parma-Milan, probabili formazioni: Pioli orientato, in giornata la decisione dopo l’allenamento del pomeriggio che seguirà la conferenza

Parma-Milan, probabili formazioni: Pioli orientato secondo goal.com, in giornata la decisione dopo l’allenamento del pomeriggio che seguirà la conferenza stampa delle ore 11.

IN GIORNATA LA DECISIONE- Prochi stravolgimenti e tanta sostanza ma attenzione all’allenamento di rifinitura: oggi la squadra si ritroverà nel pomeriggio per effettuare l’ultimo allenamento prima della partenza per Parma. Pioli ha le idee chiare, Donnarumma in porta, difesa a quattro con Dalot sulla destra mentre a centro confermati Kjaer e Tomori, a sinistra regolarmente Hernandez. in mediana Kessie e Bennacer. L’attacco sarà riservato come di consueto ad Ibra, alle sue spalle agirà Calhanoglu, con Rebic a sinistra e Saelemaekers a destra.

PARMA (4-3-3)- Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.