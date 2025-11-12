Parma Milan, Biasin attacca questo singolo rossonero: «Persi due punti, ha commesso lui l’errore grave». Le ultimissime notizie

Il pareggio del Milan in casa del Parma ha sollevato un’ondata di critiche e analisi sui presunti limiti strutturali della squadra di Massimiliano Allegri e Igli Tare. Tuttavia, Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TuttoMercatoWeb, ha assunto una posizione più conciliante, ritenendo che le critiche siano eccessive e che lo stop sia da ricondurre a un singolo episodio.

«Il Milan pareggia a Parma e si prende le critiche. Si fanno analisi sui limiti e difetti. Si esagera, come sempre», ha esordito Biasin, difendendo la squadra rossonera. Secondo il giornalista, i rossoneri hanno scioccamente perso due punti, ma la colpa non è da ricercare in presunti problemi di fondo o carenze organizzative.

Il motivo del pareggio, per Biasin, è molto più specifico e legato a un errore individuale: «I rossoneri hanno scioccamente perso due punti ma non per colpa di chissà quale limite strutturale o organizzativo, semmai per colpa di un singolo. Estupiñán, nel caso».

L’errore del difensore è, secondo Biasin, il vero spartiacque del match. Il giornalista suggerisce che se il terzino avesse allontanato il pallone con decisione, la partita avrebbe avuto un esito diverso. «Bastavai sparare quel pallone a Parma Sud: il primo tempo sarebbe terminato 0-2 e il Diavolo non si sarebbe lasciato rimontare. È solo un’ipotesi, ma anche piuttosto credibile».

La tesi di Biasin è chiara: non è il caso di parlare di crisi o di problemi irrisolvibili per il Milan di Allegri. Il pareggio, pur amaro, è da considerarsi un semplice incidente di percorso dovuto a una disattenzione individuale e non il sintomo di una malattia strutturale.