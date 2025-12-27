Parma Fiorentina 1-0: un gol di Sorensen affonda i Viola che restano ultimi in classifica. Il resoconto del match

Parma Fiorentina 1-0: i Viola di Vanoli perdono ancora e restano all’ultimo posto in classifica. Decide Sorensen. Il resoconto del match

La pesante vittoria per 5-1 contro l’Udinese si è rivelata solo un’illusione. Nell’anticipo della 17ª giornata di Serie A al Tardini, la Fiorentina di Paolo Vanoli cade per 1-0 contro il Parma, restando mestamente in fondo alla classifica con soli 9 punti.

Il Match: decide Sorensen, Corvi alza il muro

La sfida è stata decisa nelle battute iniziali della ripresa, dopo un primo tempo in cui il Parma aveva già sprecato diverse occasioni con Ondrejka e Sorensen.

Il Gol: Al 48′, il danese Oliver Sorensen firma la sua prima rete in Serie A con un colpo di testa vincente su cross di Britschgi, anticipando Dodo e il neo-entrato Fortini.

Reazione Viola: La Fiorentina ha provato a rispondere, ma si è scontrata con un super Corvi, autore di un miracolo su Comuzzo e di interventi decisivi su Gudmundsson.

L'errore fatale: All'82', l'occasione del pareggio capita sui piedi di Roberto Piccoli (subentrato a Ndour), che da pochissimi passi manca il tap-in su cross di Gudmundsson: un errore pesantissimo valutato 0,88 xG.

Classifica e prospettive

Con questo successo, il Parma di Carlos Cuesta sale a 17 punti, portandosi momentaneamente a +5 sulla zona retrocessione. Per la Fiorentina, invece, il 2025 si chiude nel peggiore dei modi: la crisi tecnica e di risultati pone seri dubbi sulla gestione Vanoli.