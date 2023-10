Pardo: «Campionato equilibrato. Il Milan è in testa ma non è la più forte». Di seguito le sue dichiarazioni

Il giornalista Pierluigi Pardo, presente al Festival dello Sport a Trento, ha parlato ai microfoni di TMW. Le sue parole sullo scudetto.

PARDO – «Il campionato è equilibrato, contendibile. Il Milan è in testa, l’Inter sembrava la più forte, il Napoli anno scorso ha vinto con 20 punti di vantaggio e la Juventus non sta brillando. Tutto è molto affascinante, a me entusiasma il nostro calcio. Siamo più indietro economicamente rispetto ad altri paesi, ma c’è competitività e le coppe lo dimostrano. Non vedo squadre così nettamente superiori, le nostre squadre possono inserirsi»