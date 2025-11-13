Paratici parla del suo passato e cita il Milan! C'è stato un avvicinamento concreto, ma poi... Le parole

Fabio Paratici, l’attuale co-direttore sportivo del Tottenham Hotspur e noto dirigente con un passato glorioso alla Juventus (dove ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per anni), ha rilasciato dichiarazioni che riaccendono i riflettori su un importante retroscena di mercato. Intervistato da Sky Sport Insider, il dirigente ha confermato che, prima di accettare l’incarico con gli Spurs in Premier League, c’è stato un avvicinamento concreto con il Milan.

🤝 Quel “Matrimonio” Mancato con i Rossoneri

Le parole di Paratici sono dirette e non lasciano spazio a dubbi riguardo la serietà della trattativa con il Diavolo. “Diciamo che siamo stati molto vicini“, ha confessato, utilizzando una metafora matrimoniale per descrivere l’affare sfumato. L’ex uomo mercato bianconero non si sofferma però a rimuginare sulle ragioni del mancato accordo, mantenendo un tono pragmatico: “Se non si è concluso matrimonio non sto qui a chiedermi perché”.

Questa rivelazione offre uno spaccato interessante sui movimenti dietro le quinte del calcio italiano, soprattutto in casa rossonera, che in quel periodo era alla ricerca di una figura di spicco per la propria area sportiva. La scelta finale, come ben sappiamo, è poi ricaduta su altre figure.

🌟 Il Milan Oggi: La Nuova Coppia Dirigenziale e Tecnica

Oggi lo scenario nel club di Via Aldo Rossi è radicalmente cambiato. La dirigenza, infatti, ha recentemente definito un nuovo assetto cruciale per il rilancio del club. Il ruolo di Direttore Sportivo è stato affidato a Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua acume nelle operazioni di mercato e per aver contribuito alla crescita del club capitolino.

In panchina, a guidare la squadra, è tornato un volto noto e vincente: Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che ha già conquistato uno Scudetto con la maglia del Milan. Allegri, allenatore pragmatico e di comprovata esperienza, è la figura scelta per imprimere una svolta decisa e riportare i rossoneri ai vertici del calcio nazionale e internazionale.

L’arrivo della coppia Tare-Allegri segna l’inizio di un nuovo ciclo e di un progetto che mira a un’immediata risalita, cercando di superare le recenti delusioni e di costruire una rosa competitiva e all’altezza della storia del glorioso club. L’ammissione di Paratici, sebbene si riferisca a un passato recente, serve a sottolineare quanto sia stata intensa e complessa la ricerca del giusto profilo dirigenziale per il club meneghino.