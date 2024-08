Paratici DIFENDE il nuovo acquisto del Milan: «Mi stupisco che si abbiano dubbi sul suo valore»

L’ex direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, ha parlato del nuovo attaccante del Milan, Alvaro Morata, e di quando lo portò a Torino

Intervistato da SportWeek, l’ex direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, si è espresso così sul nuovo attaccante del Milan, Alvaro Morata, ricordando i tempi in cui lo acquistò per il club bianconero quando era ancora un ragazzo.

PAROLE – «Fortuna volle che il nostro capo degli osservatori, Javier Ribalta, fosse uno spagnolo. Lo seguimmo per un anno intero quando ancora giocava nel Real Madrid B, con qualche sporadica apparizione in prima squadra. Mancanza di personalità? La sua carriera parla per lui: Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, ora il Milan… Uno dei migliori cannonieri della nazionale spagnola, vincitore di due Champions. Mi stupisco che, dopo dieci anni ad altissimo livello, qualcuno abbia dubbi sul suo valore».