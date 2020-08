Paquetà: «Arrivare qui non è stato facile. Prossimo anno pieno di vittorie»

Lucas Paquetà ha commentato con un lungo post su Instagram la stagione appena conclusa al Milan: ecco le sue parole

«Ho sempre saputo che non sarebbe stato facile, comunque, arrivare qui non è stato facile! È quello che ho imparato da un anno sicuramente diverso dal solito, per tutto quello che è successo. Mi auguro che possiamo stare bene e in salute con le persone che amiamo, per un prossimo anno pieno di vittorie. Ringrazio tutti coloro che mi supportano e inviano sempre energie positive! Ragazzi siete fantastici, grazie per tutto il vostro supporto! Continuerò a seguire i miei sogni e i miei obiettivi! Grazie per tutto Signore!».