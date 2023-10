Papu Gomez shock: positivo al doping, due anni di squalifica

Papu Gomez shock: è positivo al doping, due anni di squalifica per il giocatore argentino in forza al Monza

Il Papu Gomez tre settimane dopo la firma col Monza è stato fermato per due anni dopo aver assunto una sostanza dopante prima del Mondiale in Qatar.

Come riportato da Relevo, l’argentino sarà allontanato dai campi per circa 24 mesi. Una brutta botta per il calciatore e per lo stesso club brianzolo, che qualche settimana fa aveva scommesso sulle sue prestazioni.