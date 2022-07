Jean-Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha esaltato Olivier Giroud: l’attaccante francese decisivo nelle gare che contavano di più

Intervistato da SportWeek, Jean-Pierre Papin ha parlato così di Olivier Giroud:

«Giroud ha il Milan nel cuore come me. Quest’estate l’ho sentito mi ha detto di essere impregnato di Milan: “Qui mi sento benissimo, quando faccio gol lo faccio prima di tutto per i tifosi”. E’ rimasto impressionato dalla storia che si respira a San Siro e lo capisco».