Jean-Pierre Papin ha rilasciato una lunga intervista su Sportweek in cui ha parlalato tra i vari anche di Maignan:

«Maignan è già tra i primi in assoluto, non so se riuscirà a sorpassare Lloris per il Qatar ma il futuro è suo. Che fosse molto bravo con i piedi è risaputo, ma in Ligue 1 non gli avevo mai visto giocare il pallone come la scorsa stagione. Al Milan ha fatto dei progressi enormi, anche dal punto di vista caratteriale: in campo è sereno e sicuro come solo i grandi portieri sanno essere»