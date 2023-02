Paparesta sul Milan: «Sta andando avanti però non sta convincendo». Le parole del dirigente sportivo sulla formazione di Pioli

Gianluca Paparesta ha parlato ai microfoni di Sportitaliamercato del Milan di Stefano Pioli. Ecco le parole del dirigente sportivo:

«Credo che le partite contro Atalanta e Tottenham saranno fondamentali per il prosieguo della stagione. L’obiettivo del club è quello di entrare in Champions League la prossima stagione. Vedo due partite molto complicate, il Milan sta andando avanti però non sta convincendo. A Monza è stato fortunato con il doppio palo, se avesse preso gol sarebbero cambiati i commenti di tutti. Il Milan deve ancora crescere».