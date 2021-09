Scaroni: «Milan attivissimo sul mercato, sullo stadio ecco cosa vi dico»

Scaroni si è detto soddisfatto del mercato del Milan ed è apparso molto fiducioso sulla realizzazione del nuovo stadio rossonero

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, intervenuto al TG3 ha parlato sia del mercato del Diavolo che del progetto del nuovo stadio, con i tifosi che finalmente sono tornati, seppur parzialmente, a San Siro:

«Il Milan è stato molto attivo sul mercato: ha fatto tante cose per la soddisfazione degli appassionati e dei fan rossoneri; tutto, però, avendo sempre in mente la sostenibilità economica: abbiamo fatto molto mercato pensando sempre che i conti devono essere in ordine. Non c’è dubbio che la Serie A sia stata un po’ in ritirata rispetto, per esempio, alla Premier League; quando leggo che i nostri appassionati scrivono che le squadre italiane s’impoveriscono, vendono i pezzi migliori e non comprano credo che abbiano un po’ di ragione».

SULLA RIAPERTURA DEGLI STADI: «La riapertura degli stadi è una cosa importante. Ero a Milan-Cagliari in un San Siro finalmente pieno: il gioco del calcio prevede il pubblico anche se, per carità, si gioca sempre al calcio ma è un po’ un’altra cosa; mi dava molta tristezza andare negli stadi vuoti ed è stato bellissimo domenica andare a San Siro. C’è poi un impatto economico e anche questo è un aspetto importante. Adesso si porranno due temi: vogliamo gli stadi aperti al 100% e non al 50%, anche perché non si capisce perché in Inghilterra siano aperti al 100% e in Italia no; sono stato a Klagenfurt a vedere Milan-Real Madrid e lo stadio era zeppo di gente, per altro senza mascherina… Un secondo tema è che abbiamo bisogno di infrastrutture nuove, moderne: tutti noi club italiani dobbiamo fare quello che in Europa hanno fatto 10-15 anni fa, cioè dotarci di stadi nuovi che consentano una redditività più alta».

SUL NUOVO SAN SIRO: «Il Milan è prontissimo. Mi sembra che sia pronta anche l’Amministrazione Comunale, perché ho ricevuto rassicurazioni dal sindaco Sala che, con le modifiche che abbiamo apportato, il nostro progetto va bene; sento anche che l’opposizione, visto che siamo in tempo di elezioni, è favorevole nel realizzare il nuovo stadio a San Siro. Vorrei dire che su questo fronte mi sento tranquillo che le cose avverranno in tempi brevi. Stadio Milan-Inter? Stadio Milan-Inter: è il nostro progetto insieme a Milano».