Scaroni esalta Giroud: «Fantastico in porta, il mio obiettivo è solo uno»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato la prestazione di Olivier Giroud come portiere e fissato l’obiettivo dei rossoneri

Intervistato da Sky, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha dichiarato:

GIROUD PORTIERE – «Una cosa fantastica devo dire, ha parato per davvero. Seconde me è stata una dimostrazione di uno spirito di squadra che mi è piaciuto molto. Quando si crea quello spirito niente è impossibile».

OBIETTIVO – «Io ho in mente che il Milan deve essere in Champions League sempre. Basta, altri obiettivi non ne ho. Mi dice: le piace vincere lo scudetto? Sì, moltissimo. Ma non è il nostro obiettivo numero uno. Siamo un grande club mondiale, dobbiamo essere in Champions League perché vogliamo che i nostri tifosi nel mondo ci vedano. Questo è come io ragiono. Da questo punto di vista essere primi è un passo in quella direzione. Poi devo dire che altre partite come quella di sabato scorso mettono a repentaglio le mie coronarie, per il resto abbiamo fatto delle belle partite in questo periodo».

DERBY – «C’è il ritorno, ci sarà Milan-Inter e ci andrò perché non è trasferta. Non sono andato ad Inter-Milan perché era trasferta, ma andrò a Milan-Inter e sono sicuro che faremo molto bene».