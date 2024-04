Thiago Motta Milan: il Diavolo non molla la presa, e spunta un retroscena dello scorso dicembre

Thiago Motta Milan: il Diavolo non molla la presa, e spunta questo retroscena risalente allo scorso dicembre

Il Milan non molla la presa per Thiago Motta: il tecnico del Bologna resta nella lista stilata dai dirigenti rossoneri per sostituire Stefano Pioli, che a fine stagione verrà sollevato dal suo incarico nonostante un contratto in scadenza nel 2025.

A riportarlo è Tuttosport, che oggi in edicola svela anche un retroscena risalente a dicembre 2023. Thiago Motta a quel tempo era il favorito a prendere il posto di Pioli: poi la risalita del tecnico tra gennaio e marzo ha raffreddato l’idea e permesso alla Juventus di avvicinarsi sensibilmente al tecnico.