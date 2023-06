Mercato Milan: la Juve soffia due obiettivi? Annuncio di Paganini

Paolo Paganini, noto esperto di mercato, ha parlato del futuro di Zaniolo e Icardi, accostati anche al calciomercato Milan

In esclusiva a Juventusnews24.com è intervenuto il noto giornalista Rai Paolo Paganini, in onda ogni venerdì su Rai 2, alle ore 23.15, con Calcio Totale Estate. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi di mercato in ottica Milan:

«Il rischio che possano partire entrambi c’è. È un rischio calcolato, perché la Juventus per cedere questi due giocatori prenderà in considerazione solo offerte veramente irrinunciabili. Non li ha messi nella lista degli incedibili proprio per questo fatto. È anche vero che entrambi non hanno legato con Allegri e questo è un fattore da tenere in considerazione. Va anche detto che la Juventus si sta già guardando in giro, perché ha già un accordo di massima con Zaniolo, che potrebbe sostituire Chiesa, e ha già fatto più di un sondaggio con Icardi. Lui andrebbe eventualmente andare a prendere il posto di Vlahovic insieme a Milik».

