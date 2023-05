Maldini a Mediaset: «Stagione da 8 se ci qualifichiamo in Champions. Tutto fatto per Leao»

Paolo Maldini, DT del Milan, ha analizzato l’eliminazione in semifinale di Champions League dei rossoneri contro l’Inter: le sue parole

Intervenuto a Mediaset nel post-partita di Inter-Milan, Paolo Maldini ha dichiarato:

PERCORSO E RINNOVO LEAO: Il percorso non è finito, dobbiamo provare ad andare in Champions dal campionato vedendo poi cosa succederà alla Juventus. Arrivare in semifinale è stato un grande traguardo, sappiamo benissimo che se poi incontri l’Inter in caso di sconfitta bruca ma noi dobbiamo essere equilibrati e onesti e questa era una cosa che nessuno si aspettava. Il divario tra noi e l’Inter è reale, nelle ultime 4 partite non c’è stata gara. Oggi un pochino meglio ma era compromessa dall’andata. Hanno un modo di giocare che ci dà fastidio. In questo periodo abbiamo fatto fatica un pò con tutti. Rinnovo Leao? Siamo ai dettagli, deve solo mettere la firma. La cosa sarà fatta sicuramente.

VOTO STAGIONE: Il voto con la qualificazione in Champions sarebbe 8 perchè noi lo abbiamo detto anche l’anno scorso di non essere ancora strutturati per competere al massimo nelle due competizioni, non lo abbiamo detto solo alla stampa ma anche ai nostri proprietari, lo sanno benissimo. Questo è un percorso che è iniziato 4 anni fa e che ha portato tanti risultati sia sportivi che economici, ha portato questa squadra ad avere una base di giocatori nuovi e molto giovani e comunque anche nell’età media delle due squadre c’è una differenza di tre anni e questa cosa si sente anche se non siamo proprio una squadra di primo pelo. Ci sono tanti giocatori alle prime esperienza a questo livello. Quindi se riuscissimo a fare qualificazione in Champions più semifinale raggiunta sarebbe una grande stagione

FUTURO: Non abbiamo la pancia piena, si ha quando si vince e si rivince un’altra volta. Credo che ci siano delle occasioni da sfruttare, essere tornati dal punto di vista sportivo a questo livello deve essere sfruttato anche dal punto di vista economico quindi dobbiamo investire per riuscire a rimanere tra le prime 4, cosa non facile perchè abbiamo visto che le squadre in Italia sono forti. E poi riuscire a fare un percorso ottimo nelle coppe.