Cannavaro: «Milan-Napoli è la dimostrazione che la Champions è una storia a se». Le parole dell’ex calciatore

Paolo Cannavaro ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del quarto di finale di Champions League tra Milan e Napoli. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«È dispiaciuto per la Champions solo perché nel sorteggio, diciamolo chiaramente, con il Milan tu fai il paragone con il campionato… È una squadra che sulla carta non dico che è facile da battere, sarebbe follia pensare una cosa del genere, però se ti facevi due conti in campionato ci sono tanti punti di vantaggio e allora pensi che è una partita che puoi portare dalla tua parte. E invece è l’ennesima dimostrazione che in Champions League è una storia a sé e l’ha dimostrato una squadra che in campionato non sta facendo bene come l’anno scorso ma ha attivato quel qualcosa in più che l’ha portato a passare il turno»