Tonali-Newcastle, Bertolucci: «Ormai in Italia ci fanno questo»

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso del Milan, ha commentato via social il passaggio di Sandro Tonali al Newcastle

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Paolo Bertolucci ha parlato così del trasferimento di Tonali dal Milan al Newcastle:

Molti credono ancora che arrivi il mecenate e che in quanto tifosi debbano avere giocatori bandiera. Questo mondo non esiste più. Eravamo il campionato migliore, i top venivano qui. Adesso ci saccheggiano come e quando vogliono. Questa è la tremenda realtà