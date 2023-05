All’emittente romana Radio Radio, il presidente onorario del Monza Paolo Berlusconi, ha parlato del confronto tra i derby di Milano e Roma

«Quando si parlava di Maradona al Milan, mio fratello diceva sempre che Diego era una bandiera, e che le bandiere non si toccano, come del resto Francesco Totti alla Roma. Rivalità? Io vengo dai tempi di Prisco, in cui diceva che si augurava la B per il Milan. Il legame tra milanisti e interisti è molto bello, è di sfottò ma nell’amicizia e la stima che ci lega. Siamo diversi da Roma dove per il derby c’è un clima un po’ più infuocato e c’è forse meno amicizia. Noi siamo fondamentalmente più antijuventini»