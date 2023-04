Panucci: «In Milan Napoli questo giocatore sarà decisivo»

Christian Panucci, ex terzino del Milan, ha analizzato la sfida di mercoledì in Champions League tra i rossoneri e il Napoli

Intervenuto all’AGI, Christian Panucci ha analizzato così Milan-Napoli di Champions League:

«Dico Milan, li vedo belli carichi, è importante che facciano bene a San Siro per assicurarsi la qualificazione. Giroud potrebbe essere l’uomo decisivo. Le partite di Champions sono molto diverse dal campionato, ma il Milan dopo la vittoria a Napoli per 4-0 ha portato grande consapevolezza e accresciuto l’autostima, che servirà sicuramente anche in questo contesto».