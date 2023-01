Panico: «Risultato ingiusto per quello visto in campo»

Patrizia Panico ha parlato ai microfoni del club, nel post partita di Fiorentina Milan Femminile, ecco cosa ha detto

«Purtroppo è un risultato che non ci piace. Per quanto visto in campo, per quella che è stata la prestazione delle ragazze è un risultato che ci dispiace. Però dobbiamo essere mature anche in questo, delle volte i risultati non rispecchiano quanto hai messo in campo, dobbiamo essere brave anche ad accettare i risultati ingiusti che arrivano in una stagione e prendere le cose che sono state invece fatte di positivo. Che sono state tantissime in questo caso. Al di là dell’aspetto tecnico tattico ma anche dal punto di vista dell’atteggiamento. Dobbiamo anche assimilare un risultato che non è giusto. Comunque è un risultato che non decide niente per la qualificazione alle Semifinali, non ci condanna. Dovremo essere brave ad andare a Milano a ribaltare questo risultato ma come abbiamo visto anche oggi abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela contro chiunque»