Thiago Motta-Milan, è lui il prescelto per la panchina della prossima stagione. Ma sul taccuino rossonero resistono tre alternative

Come riportato dal Corriere della Sera, il Milan come sostituto di Stefano Pioli, nonostante la suggestione Antonio Conte sempre viva, è orientato a scegliere un tecnico giovane e in rampa di lancio.

Ad oggi il nome in pole è quello di Thiago Motta, tecnico del Bologna in scadenza di contratto a giugno e con pretese d’ingaggio relativamente basse. Sul taccuino di Furlani resistono anche le candidature di Palladino, Farioli e, più staccato, Italiano. Il Diavolo programma il futuro.