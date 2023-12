Panchina Milan, due i nomi sul tavolo per il futuro: c’è una pista clamorosa

Panchina Milan, per il futuro ci sono due nomi in pole: Antonio Conte e Ignazio Abate. Spunta la clamorosa novità

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante la conferma in panchina di Stefano Pioli, il Milan guarda già al futuro della panchina, sia nell’immediato che per il futuro.

La società spera di arrivare fino a giugno con l’attuale tecnico per poi salutarsi reciprocamente. I due nomi in pole sono quelli di Antonio Conte (prima scelta) e Ignazio Abate. La novità è che il tecnico salentino avrebbe dato disponibilità a subentrare anche in corsa. Saranno settimane decisamente delicate.