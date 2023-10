Panchina Milan: la conferma di Pioli legata ad un fattore specifico, lo scenario

Dopo il pareggio contro il Napoli si allunga la striscia di non vittorie per il Milan. La panchina di Pioli resta in bilico

Tutto passa dalla Champions. Dopo il pareggio contro il Napoli si allunga la striscia di non vittorie per il Milan. La panchina di Pioli resta in bilico:

secondo quanto riportato da Repubblica la conferma dell’allenatore alla guida dei rossoneri dipenderà dal cammino europeo della squadra. In tal senso la partita contro il Dortmund del 28 novembre potrebbe essere decisiva.