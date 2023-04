Panchina Chelsea: i Blues su un un nome accostato al Milan

Il Chelsea è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Potter. Tra i candidati c’è anche un nome accostato al Milan

secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, in queste ore Luis Enrique è volato a Londra per incontrare la dirigenza del club inglese. Non è però comunque l’unico candidato nella lista: il preferito rimane infatti Nagelsmann, legato però ancora al Bayern.