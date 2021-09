Pancaro: «Tonali è il futuro della Nazionale, Immobile annullato dal Milan»

Giuseppe Pancaro ha parlato della partita tra Milan e Lazio. La sua analisi sul match di San Siro che ha visto i rossoneri uscire vincenti

Nel corso di un intervento ai microfoni di TMW Radio, Giuseppe Pancaro ha parlato di Milan Lazio e della prestazione dei rossoneri. Ecco cosa ha detto.

«Su Milan Lazio quello che rimane è la sensazione di forza del Milan nonostante la perdita di Donnarumma. La Lazio è un cantiere aperto ma è anche comprensibile, la Lazio ha fatto poco ma ci può stare contro una squadra così forte. La sensazione che dà il Milan è di forza padronanza del campo, su tutti Tonali che ha fatto una partita straordinaria: può essere il futuro della Nazionale italiana. Immobile ha fatto poco stasera, ma tutto il reparto ha fatto poco per merito del Milan. In generale non si può discutere su un giocatore come Immobile, sia con la Lazio che in Nazionale. Questa partita non deve intaccare quello che è un processo di crescita della Lazio, ci vuole tempo per costruire una casa. Pioli sono tre anni che lavora con una squadra, Sarri è appena arrivato i giocatori devono seguirlo ci vuole solo un po’ di tempo».