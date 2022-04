Pancaro: «Il calcio italiano abbia bisogno di dirigenti dello spessore di Paolo Maldini». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del rossonero, ha parlato della situazione del Milan e di Maldini e Massara. Ecco le sue parole:

«La vittoria dello Scudetto sarebbe il coronamento di un lavoro straordinario che Pioli, Maldini e Massara stanno portando avanti da due anni. Credo che il calcio italiano abbia bisogno di dirigenti dello spessore di Paolo Maldini. Il Milan non avendo la disponibilità economica di Inter o Juventus, attraverso la programmazione e le idee ha colmato questo gap con le altre squadre e se la giocando alla pari. Lo Scudetto sarebbe un premio alla meritocrazia. La dirigenza con tanta competenza è riuscita a scovare in giro per l’Europa tanti giocatori interessanti, forti e di prospettiva. Paolo ha dimostrato di essere veramente un grandissimo conoscitore di calcio, in particolare di difensori centrali. Se c’è un dirigente che può andare ad individuare un giocatore forte in quel ruolo è lui. Non mi permetto di dargli nessun suggerimento, sono felice per il lavoro che sta facendo».