Paloschi: «Nesta è il difensore più forte che abbia mai affrontato». Le parole dell’attaccante del Siena

Alberto Paloschi ha parlato durante la “Digital Collection Serie C 2022/23” del difensore più forte che abbia mai affrontato. Ecco le parole dell’attaccante del Siena:

«Quando giocavo contro Barzagli e la Juventus era un allenamento per fare 10-11 km perché la palla non la prendevi mai. L’esperienza in Lega Pro? Avevo bisogno di un ambiente che mi regalasse fiducia e continuità. Il Siena mi ha aspettato per l’infortunio dello scorso anno, mentre quest’anno ho trovato continuità. Penso che questa serie sia la scuola giusta per i giovani che vogliono farsi le ossa. In qualsiasi categoria si fa calcio perché 17mila spettatori in C ti fanno capire cos’è questo mondo. Cosa ruberei a Iemmello? La sua capacità di segnare tutte le domeniche. Il difensore più forte che abbia mai affrontato? Io ho avuto la fortuna di allenarmi e giocare nel Milan di Nesta e Maldini. Ogni allenamento con loro era come una partita. Il Nesta che ho vissuto io era fortissimo».